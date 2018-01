Fogo em habitação no centro do Barreiro

Chamas deflagraram em prédio junto a creche e coletividade.

Por Sérgio A. Vitorino | 16:39

Um incêndio que teve inicio pelas 16h00 no Barreiro velho, junto ao jardim dos Franceses, obrigou à retirada dos moradores de um prédio de três pisos, sem que tenham ocorrido feridos.

As chamas tiveram início numa habitação do terceiro e último andar e propagaram-se à cobertura, disse ao CM fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Setúbal.

O fogo foi dominado pouco antes das 17h00. Estão mobilizados no local 25 operacionais e 10 viaturas dos bombeiros do Barreiro e do Sul e Sueste, bem como a PSP e o Serviço Municipal de Proteção Civil do Barreiro.