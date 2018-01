Fogo em lar de idosos obriga a retirada de utentes

Não há informação de feridos.

21:01

Os utentes de um lar de idosos em Entradas, no concelho de Castro Verde, Beja, foram retirados esta terça-feira do local por precaução após um foco de incêndio na cozinha das instalações.

O alerta foi dado às 19h50. A causa do incêndio foi o mau funcionamento de um fio do microndas, apurou o CM junto de uma fonte do Comando Territorial de Beja.



Os idosos foram retirados para o centro de dia da mesma localidade onde vão aguardar por uma avaliação às condições do lar onde residiam. Assim que a empresa, responsável por essa decisão, dê luz verde os utentes podem regressar.

No local estiveram operacionais dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde e GNR.