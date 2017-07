Não há feridos a registar. Incêndio ocorreu em zona de mato.

11.07.17

Fogo em Leiria leva ao corte de estradas

Um incêndio deflagrou, esta terça-feira, em Leiria numa zona de mata. Tudo indica que o fogo teve início numa queimada. Não há feridos a registar.O trânsito ficou muito condicionado no local, uma vez que a PSP cortou as ruas circundantes. Cerca das 19h10, o trânsito já circulava normalmente nas duas estradas cortadas.O local fica perto do Hospital de Santo André, em Leiria.Segundo informou o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS), o incêndio deflagrou pelas 17:05, tendo sido enviados para o terreno 19 bombeiros, apoiados por cinco viaturas.