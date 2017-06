Fogo em Odemira mobiliza 150 operacionais

Por volta das 14h30 desta terça-feira o incêndio era dado como estando na fase de rescaldo, mantendo-se no local 136 operacionais, entre elementos dos bombeiros, proteção civil e outros, apoiados por 45 viaturas.O incêndio começou pelas 17h30 de segunda-feira, na zona de Moimentos.

Ali perto, mas já no distrito de faro, um outor fogo lavrava no concelho de Monchique. Neste caso, as chamas chegaram à freguesia de Marmelete. Segundo a página da Proteção Civil, pelas 14h40 o fogo estava em fase de rescaldo, mobilizando 57 operacionais e 19 viaturas.