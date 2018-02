Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em prédio destrói padaria

Alerta foi dado às 14h20, quando os moradores se aperceberam da chaminé a arder.

Por F.V. | 08:16

A Padaria Centenária, no centro de Caldas das Taipas, Guimarães, ficou esta terça-feira parcialmente destruída devido a um incêndio que deflagrou no piso superior do edifício de dois andares.



Parte da cobertura ficou destruída pelas chamas.



O fumo intenso causou elevados danos na padaria.