Fogo em prédio faz quatro feridos

Incêndio deflagrou e destruiu o rés do chão de um prédio da rua do Alecrim, no Bombarral, desalojando quatro pessoas





Os bombeiros mobilizaram para a ocorrência 20 elementos e oito viaturas e foram rápidos a controlar e depois extinguir as chamas. Prestaram socorro às vítimas, que inalaram muito fumo e transportaram-nas para o hospital das Caldas da Rainha.



Devido ao facto de o apartamento ter ficado inabitável, a proteção civil municipal vai agora arranjar uma casa para servir de residência provisória à família.



Pedro Lourenço, comandante dos Bombeiros Voluntários do Bombarral, revelou que se depararam com "uma sala tomada pelo fogo e três vítimas dentro da habitação e outra no exterior".Os bombeiros mobilizaram para a ocorrência 20 elementos e oito viaturas e foram rápidos a controlar e depois extinguir as chamas. Prestaram socorro às vítimas, que inalaram muito fumo e transportaram-nas para o hospital das Caldas da Rainha.Devido ao facto de o apartamento ter ficado inabitável, a proteção civil municipal vai agora arranjar uma casa para servir de residência provisória à família.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

"Ouvi a sirene dos bombeiros tocar e a seguir bateram-me à porta a dizer para eu sair porque não podia ficar em casa. Apanhei um grande susto e ainda não estou boa", confessou aoMaria José, uma das moradoras de um prédio do Bombarral no qual, sábado de manhã, deflagrou um violento incêndio que provocou quatro feridos, dois dos quais ficaram em estado grave, e um enorme susto aos residentes.O fogo atingiu o rés do chão esquerdo do nº 7 da rua do Alecrim, onde vivia um idoso de 86 anos, as duas filhas, de 52 e 55 anos, e o filho, de 40. Para já tudo aponta para que as chamas tenham tido origem num curto-circuito na sala, cerca das 05h20."Não conseguíamos sair dos apartamentos porque havia muito fumo no prédio e apenas quando os bombeiros chegaram para nos ajudar é que nós pudemos descer", relatou aoPaulo Silva, um morador no terceiro andar do edifício.