Fogo em prédio na Moita faz dois feridos

Incêndio em edifício de habitação fere morador e bombeiro.

Um fogo que deflagrou num prédio de três andares na Moita fez este sábado dois feridos. Segundo fonte do CDOS de Setúbal, as vítimas são um morador, que foi assistido por inalação de fumos e um bombeiro, que sofreu um trauma resultante de uma queda.



O fogo deflagrou por volta das 23h00, no rés do chão de um prédio da Rua João Domingos Bomtempo, na zona da Quinta da Fonte da Prata. Estiveram no local os Bombeiros da Moita, tendo o fogo entrado na fase de rescaldo pelas 00h00.



As duas vítimas, que sofreram ferimentos ligeiros, foram assistidas no Hospital do Barreiro.