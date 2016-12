Fogo em prédio provoca pânico

O recheio do quarto do apartamento ficou completamente destruído, enquanto a restante área do apartamento acabou por ser afetada pelo fumo. O mesmo aconteceu com a casa imediatamente acima, que foi necessário ventilar.



Os Sapadores do Porto mobilizaram 12 homens e três viaturas. Foram também ao local cinco viaturas do INEM. As causas do incêndio estão agora a ser investigadas.



O incêndio deflagrou pelas 22h20 de domingo, causando momentos de pânico num prédio em Campanhã, no Porto, e que pertence aos Serviços Sociais da PSP. Três pessoas foram assistidas e hospitalizadas. Um casal, de 61 e 64 anos, teve de ser realojado.Tudo começou num quarto de um apartamento do 3º andar daquele edifício na rua Costa Barreto. Foi o intenso cheiro a fumo que alertou os vizinhos, sendo chamados ao local os Sapadores do Porto. Por precaução e para facilitar o combate às chamas, o prédio foi evacuado.Um dos moradores da casa onde o fogo deflagrou conseguiu fugir pelos próprios meios, mas a mulher teve de ser resgatada pelos Sapadores, já inanimada. Acabaria por recuperar a consciência no exterior do edifício.