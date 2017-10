Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em Sardoal em fase de resolução

Continuam no local 119 operacionais, apoiados por 34 viaturas.

17:38

O incêndio que deflagrou esta quinta-feira às 13h09 no concelho do Sardoal, distrito de Santarém, e que lavrou durante cerca de duas horas em zona de mato e pinhal, está em fase de resolução, segundo a Proteção Civil.



O presidente da Câmara de Sardoal, Miguel Borges, havia referido à Lusa, ao início da tarde, que o "pouco vento" que se fazia sentir no local estava "a favorecer o combate às chamas".



O incêndio "deflagrou em plena serra de Alcaravela, entre as localidades de Rosa Mana e os Moinhos de Entrevinhas", e consumiu uma "zona de mato e pinhal, sem habitações por perto", acrescentou o autarca.



Às 16h20, segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estavam no local 119 operacionais, apoiados por 34 viaturas.