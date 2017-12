Fogo em shopping nas Filipinas mata 37 pessoas

Outras seis pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o hospital.

24.12.17

O fogo que deflagrou este sábado à noite num shopping das Filipinas matou 37 pessoas e feriu outras seis. A maioria das vítimas trabalhava num call center no interior do edifício, segundo as autoridades.



O vide-presidente da cidade do sul de Davao, Paolo Duterte, informou que a possibilidade de sobrevivência dos 37 desaparecidos no centro comercial NCC Mall era zero. O que se veio a confirmar quando os bombeiros conseguiram estinguir o incêndio e encontraram as vítimas mortais.

"Vamos rezar por eles", pediuDuterte.

O incêndio começou no sábado num loja de móveis no terceiro andar do centro comercial e rapidamento engoliu o piso superior .O NCC Mall tinha quatro andares.



O Governo assegurou os familiares das vítimas recebessem o apoio necessário.

Seis pessoas foram resgatadas com vida e transportadas para o hospital.