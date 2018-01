Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em Valongo destrói dezenas de carros

Chamas em garagem obrigam a evacuar mais de 100 apartamentos.

09:32

Um fogo que deflagrou pelas 7h55 desta quinta-feira em Valongo obrigou à evacuação de quatro prédios de apartamentos, um dos quais com 14 andares, outro com sete e mais dois de cinco andares cada. No total serão mais de 100 apartamentos.



O sinistro aconteceu na Rua de São Bartolomeu e começou na garagem que é comum aos quatro prédios. Foto terá destruído dezenas de carros. Uma moradora diz ao CM que todos os veículos terão ardido.



No local estão cerca de 50 bombeiros, das corporações de Valongo, Areosa e Ermesinde. O fogo terá sido confinado às garagens, mas o fumo intenso levou à ordem de evacuação dos edifícios de habitação que ficam por cima.