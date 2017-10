Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em Viana do Castelo destrói casa e fere moradora

Mulher foi transportada para o hospital de São João, no Porto

15:22

Uma mulher de 61 anos sofreu esta segunda-feira queimaduras de primeiro e segundo graus na sequência de um incêndio que destruiu "por completo" o apartamento onde residia, em Viana do Castelo, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo o comandante dos bombeiros municipais de Viana do Castelo, António Cruz, a mulher foi transportada para o hospital de São João, no Porto e o andar onde residia "ficou inabitável".



Aquele responsável adiantou que o incêndio, que deflagrou no segundo andar de um prédio com três pisos, situado na rua Cidade de Rio, em Viana do Castelo "atingiu a fachada do terceiro e causou grande concentração de fumo no seu interior".



As causas do incêndio estão ainda por apurar.



Ao local compareceram os bombeiros municipais e voluntários de Viana do Castelo, num total de 15 operacionais e seis veículos e uma VMER - Viatura de Emergência Médica.