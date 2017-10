Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em Vila Nova de Paiva dominado

Incêndio ainda mobiliza 81 operacionais e 29 meios terrestres.

07:47

O incêndio que lavra desde a tarde de sábado no concelho de Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, foi dado como dominado durante a madrugada de segunda-feira, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil.



O fogo, que deflagrou na freguesia de Vila Cova à Coelheira, entrou em fase de resolução (sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido) pelas 05h40, disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.



Apesar de dado como dominado, ainda mobilizava 81 operacionais e 29 meios terrestres, de acordo com o site da Proteção Civil.



Pelas 06h15 estavam ativos mais três fogos incluídos na categoria de ocorrências importantes da Proteção Civil.



Um deles deflagrou na noite de sexta-feira na localidade de Castanheira, na freguesia de Fajão-Vidual, no concelho de Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, e continuava a mobilizar àquela hora o maior número de meios: 645 homens e 193 viaturas no combate a quatro frentes.



Este incêndio levou à ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil na tarde de domingo, tendo causado ainda o corte de vias, nomeadamente da Estrada Nacional 344 entre Castanheira e Cepos e da Estrada Municipal 508 entre Paroselos e Selada de Eiras.



Já o fogo que lavra na localidade de Amenda, freguesia de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, no concelho de Ourém, no distrito de Santarém, era combatido por 257 homens, apoiados por 75 viaturas, por volta das 06h15, altura em que as chamas avançavam em três frentes.



O incêndio no concelho de Celorico de Basto, no distrito de Braga, que também lavra desde a tarde de domingo, contava, pela mesma hora, com 42 operacionais e 14 meios terrestres no terreno.