Fogo em Vila Velha de Ródão está controlado

Fogo destruiu flora que pode levar 200 anos a recuperar.

15:08

O fogo que lavra em Vila Velha de Ródão está ao início da tarde "controlado", apesar de existirem "muitos pontos quentes" que obrigam a uma atenção permanente, disse esta quarta-feira à agência Lusa o vice-presidente da Câmara local.



"O fogo está controlado. Existem muitos pontos quentes que obrigam a uma atenção muito grande. Tínhamos uma zona mais complicada junto ao Perdigão, já praticamente controlada. A fase agora é mais de prevenção, mas o fogo está neste momento sob controlo em toda a sua área", explicou José Manuel Alves.



O autarca sublinhou que durante a tarde e com o aumento da temperatura o momento é de "grande vigilância" e "controle dos pontos quentes".



"Se não houver cuidado, sujeitamo-nos a que haja reacendimentos", disse.



José Manuel Alves explicou que durante toda a noite foi feito um trabalho "muito intenso e muito bom", cujos resultados são visíveis.



"O incêndio não está extinto, mas conseguiu-se controlar aquilo que parecia incontrolável", sublinhou.



O autarca elogia ainda o trabalho feito pelos bombeiros no terreno, bem como a coordenação, com a colocação de meios no terreno.



"Várias máquinas de rasto trabalharam durante a noite e deram uma grande ajuda e algum conforto aos operacionais", frisou.



O incêndio deflagrou às 17h55 de segunda-feira, na freguesia de Santo André das Tojeiras, em Castelo Branco, tendo passado posteriormente para o concelho de Vila Velha de Ródão e também para o concelho de Nisa, no distrito de Portalegre.



Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 14h14, estavam no terreno 443 operacionais, 152 meios terrestres e quatro meios aéreos.



A associação ambientalista Quercus disse hoje que o incêndio que atingiu o monumento natural de Portas de Ródão, no concelho de Vila Velha de Ródão, destruiu flora única, como o zimbro, que pode levar 200 anos a recuperar.



"As consequências do incêndio naquela zona são catastróficas, sobretudo para a flora, pois o zimbro não tem capacidade de regenerar e pode levar mais de 200 anos a recuperar. Ao nível da fauna, trata-se de uma zona que tinha a maior colónia de abutres do país, com 33 casais de grifos", afirmou à agência Lusa Samuel Infante, da Quercus.



O ambientalista, que classificou esta destruição pelo fogo como uma catástrofe, explicou que na zona estava um casal de abutre preto, outro de abutre do Egito, um casal de águias de Bonelli (espécie em perigo de extinção) e dois casais de cegonhas pretas, além de outras espécies.



Esta destruição, sublinhou, pode provocar uma diminuição da população animal, até porque nesta época do ano "as crias ainda não voam, pelo que ou está tudo morto ou saltaram para o chão antes do fogo".



"O mais provável é que esteja tudo morto", frisou.



Os ambientalistas já contactaram o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e ainda hoje vão para o terreno tentar perceber as consequências da destruição provocada pelo incêndio.



"A Quercus irá para o terreno, hoje, com equipas multidisciplinares para fazer o ponto da situação e recolher eventuais animais feridos", disse.



Samuel Infante espera que a situação ao nível da fauna se possa reverter, nem que se recorra à reintrodução, mas sublinhou que ao nível da vegetação vai levar muito mais tempo.



"Infelizmente continuamos com a política da monocultura e o resultado está à vista. O resultado é este, com a conjugação de uma seca extrema, ventos fortes e monocultura. Com estes cenários, vamos continuar a ter incêndios", sustentou.