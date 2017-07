Fogo em zona de mato no Seixal

Chamas combatidas por mais de 60 operacionais.

17:45

Um incêndio que deflagrou esta quinta-feira numa zona de mato e pinhal na freguesia de Corroios, no concelho do Seixal, está a ser combatido por 63 operacionais e 17 viaturas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.



"Deflagrou um incêndio numa zona de mato e pinhal na tarde de hoje. O incêndio está ativo e está a ser combatido por 63 operacionais e 17 viaturas de várias corporações da região de Setúbal", disse à Lusa fonte do CDOS, cerca das 17h30.



Segundo a mesma fonte, não havia indicações de vítimas nem de casas em risco até ao momento.



O alerta para o incêndio foi dado às 16h13.