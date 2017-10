Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo fere bebé de dois anos no Barreiro

Foi a tia a dar o alerta, mas criança só foi salva pelos bombeiros.

Por S.A.V. | 09:38

A avó foi deixar outros netos à creche; a tia, 20 anos, foi comprar pão; e Ismael, de 2, ficou sozinho em casa, no bairro das Palmeiras, Barreiro.



Um fogo, às 09h30 de ontem, cuja origem a PJ investiga e que pode levar à constituição de arguidas por exposição ou abandono, apanhou o bebé sozinho em casa.



Foi a tia a dar o alerta, mas ele só foi salvo pelos bombeiros.



"Tinha ferimentos leves por inalação de fumos", afirmou Pedro Teixeira, dos Bombeiros Sul e Sueste, que assistiram ainda três adultos.



Carlos Humberto, autarca do Barreiro, disse estar a acompanhar as vítimas.