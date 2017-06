Fogo florestal em Loures mobiliza mais de cem bombeiros

CM que, por volta das 15h00, o fogo tinha uma das frentes ativa, com o combate às chamas a ser dificultado pelas condições do terreno e pelo calor, que causa grande desgaste nos operacionais.



Continuar a ler De acordo com a Proteção Civil, pelas 15h20 estavam no local 124 operacionais, apoiados por 34 viaturas e um meio aéreo.



O fogo teve início por volta das 12h00, por causas ainda não determinadas.



Um incêndio florestal que deflagrou à hora de almoço deste sábado no concelho de Loures mobiliza mais de uma centena de bombeiros. Depois ter chegado a parecer controlado, o fogo galgou uma linha de água e entrou em terrenos de difícil acesso, criando grandes dificuldades aos bombeiros.As chamas lavram em zona de mato junto aos bairros da Vitória e de Santa Maria, perto do local onde se situam as instalações da escola da Polícia Judiciária.