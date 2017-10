Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo força evacuação de escola no Barreiro

Chamas foram extintas em cerca de hora e meia.

Por Miguel Curado | 05.10.17

Um foco de incêndio deflagrou ao princípio da tarde de ontem nas traseiras da creche/jardim de infância Os Reguilas, na Cidade Sol, no Barreiro.



A proximidade das chamas levou os bombeiros a ordenarem a evacuação de um total de 80 pessoas, entre professores, funcionários e alunos.



O fogo deflagrou pouco depois das duas da tarde, quando o estabelecimento de ensino estava em pleno período de aulas.



Foram rapidamente mobilizados para o local 58 bombeiros, apoiados por duas dezenas de viaturas, provenientes de corporações dos concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Seixal.



As chamas foram extintas em cerca de hora e meia, sem causarem feridos nem danos na escola.