Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo gera pânico e destrói armazém

Moradores temeram pela segurança das casas junto ao pavilhão, em Barcelos.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Um armazém de reciclagem de velas, em Roriz, Barcelos, foi esta segunda-feira totalmente destruído por um incêndio. Rebentamentos no interior do edifício e um denso fumo negro alertaram o proprietário, que estava nas proximidades. Apesar do socorro rápido, as chamas destruíram totalmente um armazém e deixaram outro com danos avultados. O valor global dos prejuízos ainda não está quantificado.



"Eu não sei como será o dia de amanhã. Tenho de averiguar se o seguro da empresa cobre este armazém, mas não tenho a certeza", afirmou ao CM Manuel Barbosa, dono do armazém que ficou reduzido a escombros pelas chamas.



O alerta foi dado para os Bombeiros de Barcelos alguns minutos depois das 12h00 e pouco tempo bastou para que a cobertura do pavilhão abatesse, devido à elevada temperatura que os materiais ali armazenados atingiram durante a combustão. "Trata-se de um armazém onde estão guardados materiais altamente inflamáveis e, por isso, a maior dificuldade foi mesmo proceder ao combate com as temperaturas elevadas que aqui encontrámos", disse José Simões, que comandou as operações de socorro.



A preocupação inicial dos bombeiros foi evitar a propagação do fogo às moradias contíguas. "Comecei a ouvir estrondos e, quando aqui cheguei, vi tudo a arder. As chamas eram tão grandes que tive medo que chegassem à minha casa", confessou ao CM uma vizinha, em choque. O incêndio será investigado pela Polícia Judiciária.