Fogo junto à Docapesca

Ardeu a vedação do espaço e caixas para peixe.

Por Ana Palma e Pedro F. Guerreiro | 08.07.17

A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio que durante a madrugada de ontem lavrou junto às instalações da Docapesca de Quarteira, destruindo dezenas de dornas (caixas para peixe) e outros apetrechos, bem como a vedação do espaço.Segundo oapurou, o alerta foi dado cerca das 23h00 de quinta-feira, tendo as chamas destruído dezenas de dornas em plástico que os pescadores utilizam para acondicionar o pescado e que se encontravam junto ao edifício. O incêndio, que causou extensas colunas de fumo negro e tóxico, foi combatido pelos Bombeiros Municipais de Loulé, Voluntários de Albufeira e Sapadores de Faro, que deslocaram para o local duas dezenas de operacionais, apoiados por sete viaturas."A pronta intervenção dos bombeiros evitou que os danos fossem mais avultados", referiu ontem aoo comandante Cortes Lopes, da Capitania do Porto de Faro, acrescentando que "não houve vítimas". O incêndio foi dado como resolvido pelas 01h33 da madrugada e o espaço foi vedado pela Polícia Marítima, de forma a que a PJ pudesse proceder a perícias, durante a manhã de ontem.