Fogo na Pampilhosa da Serra obriga a retirar habitantes de várias aldeias

Quase 400 operacionais combatem chamas que deflagraram de madrugada

Por Lusa | 07:58

O incêndio que deflagrou pelas 23h21 de sexta-feira na localidade de Castanheira, na freguesia de Fajão-Vidual, concelho de Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, obrigou, na manhã deste sábado à retirada de habitantes de várias aldeias.



Por vola das 12h00, as chamas continuavam fora de controlo, com o incêndio a ser combatido por 390 operacionais, apoiados por 116 veículos. Desde as 9h00 que foram mobilizados dois aviões pesados Canadair para participar no combate às chamas, aos quais se juntaram, entretanto, mais três meios aéreos. O incêndio lavra com quatro frentes ativas, em zonas de difícil acesso.



Segundo avançou ao CM fonte do comando Nacional da Proteção Civil, os meios foram posicionados para proteger várias povoações que estão "na linha de avanço do fogo". É o caso das aldeias de Relvas, Mata, Cavaleiros de Cima, Cavaleiros de Baixo, Casal Novo e Ribeiros. Segundo a Proteção Civil, não há casas em risco, mas vários residentes que moram em zonas consideradas de risco foram retirados para locais mais seguros.



A zona de Pampilhosa da Serra foi uma das mais afetadas pelos incêndios do último verão. Volta agora a ser palco de um grande fogo florestal, muito por causa da vaga de calor que o País tem vivido nos últimos dias.