Quatro pessoas feridas em incêndio na Sertã

Este fogo está a obrigar à intervenção de dois meios aéreos e 211 operacionais.

15:27

Um incêndio que deflagrou às 12h02 na freguesia de Ermida e Figueiredo, concelho da Sertã, já obrigou à retirada de algumas pessoas de aldeias, disse o presidente da Câmara Municipal à agência Lusa. O CM sabe que quatro pessoas queimadas foram transportadas para o hospital. As vítimas foram observadas no SAP e já tiveram alta.



De acordo com o autarca José Farinha Nunes, o fogo "ganhou grandes proporções" e "propaga-se a grande velocidade".



"A situação é má. Já retirámos algumas pessoas de aldeias, para o lar e para o centro de saúde, mas a velocidade é tal, que em breve podem voltar às suas casas".



Às 15h00, este fogo estava a obrigar à intervenção de dois meios aéreos e 211 operacionais, anuncia a Proteção Civil.



De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), estão igualmente envolvidos 56 meios terrestres.



"Não está a ser possível controlar este fogo. A velocidade é muito grande, porque está muito vento", disse o autarca.