Fogo no hospital S. Francisco Xavier obriga a transferir quatro doentes

Um incêndio deflagrou na madrugada desta quarta-feira no hospital São Francisco de Xavier, em Lisboa. O fogo começou num pequeno armazém da unidade de cuidados intensivos, onde estariam máquinas de tratamento.

O fogo foi controlado rapidamente pelos próprios funcionários do hospital, que usaram extintores. No entanto, o fumo que se espalhou rapidamente obrigou a que fossem assistidas 14 pessoas. Quatro doentes que estavam na unidade de cuidados intensivos tiveram de ser retirados para outro piso.

A Presidente do Conselho de Administração, Rita Perez confirmou ao CM que foram assistidas "14 pessoas, incluindo 7 enfermeiros, três auxiliares, três seguranças e um agente da PSP. Receberam oxigénio de alto débito e estão todos bem". Mais tarde, em declarações à Lusa, Rita Perez acerescentaria à lista um médico que também teve de receber tratamento por ter inalado fumos.



O fogo começou numa sala onde estariam diversas máquinas, de diálise e de outro tipo, no primeiro andar do hospital. O incidente aconteceu pelas 04h17 e espalhou fumo por várias salas do hospital, obrigando à retirada de quatro doentes que se encontravam na unidade de cuidados intensivos para outro piso da unidade de saúde.

Os Sapadores de Lisboa acorreram ao local com nove viaturas e 38 elementos, afirmou fonte dos bombeiros.





O incêndio foi "extinto muito rapidamente, momentos depois" de começar, realizando-se agora "trabalhos de ventilação", disse.







