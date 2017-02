Fogo no quarto fere casal e filha

No combate às chamas e socorro às vítimas participaram 18 elementos, apoiados por seis viaturas, dos bombeiros da corporação de Moura e da GNR.



A família, com poucos recursos financeiros, tinha arrendado a habitação há pouco mais de uma semana. "Em poucos minutos perderam todos os bens que tinham", acrescentou o autarca. Segundo a mesma fonte, o casal e a menina vão agora ficar alojados, temporariamente, em casa de familiares, também residentes em Sobral da Adiça.No combate às chamas e socorro às vítimas participaram 18 elementos, apoiados por seis viaturas, dos bombeiros da corporação de Moura e da GNR.

Um casal e uma filha, de três anos, perderam na madrugada de ontem a casa onde residiam devido a um incêndio que consumiu toda a habitação em Sobral da Adiça, no concelho de Moura. Durante o fogo, os pais, ambos com cerca de 30 anos, e a menina, precisaram de cuidados devido à inalação de fumo. Foram assistidos no local e depois transportados pelos bombeiros para o Centro de Saúde de Moura. "Como inalaram bastante fumo, achámos melhor serem observados pelos médicos", explicou fonte da corporação.O alerta foi recebido às 00h43. As causas do incêndio estão a ser investigadas pelas autoridades. No entanto, Bruno Monteiro, presidente da Junta de Freguesia de Sobral da Adiça, explicou que o incêndio poderá ter tido origem num aquecedor elétrico."Tudo indica que começou no aquecedor que estava num quarto. O casal estava noutra divisão da casa com a filha e quando se apercebeu já a habitação estava dominada pelas chamas", esclareceu .