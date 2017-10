Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo no quarto mata casal de idosos

Filho encontrou os corpos na casa, em Guimarães.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

José de Oliveira, de 86 anos, e a mulher, Emília Mendes, de 89, dormiam quando um pequeno foco de incêndio eclodiu no interior do quarto onde o idoso passava a noite. A idosa, que descansava no quarto ao lado, também não escapou ao intenso fumo que se espalhou por toda a casa, na avenida da República, no centro das Caldas das Taipas, em Guimarães. O casal morreu devido à inalação de fumo, durante a madrugada.



Uma vela ou até um fósforo mal apagado terá originado ontem o fogo de dimensões muito reduzidas e de combustão lenta.



José e Emília ainda terão acordado e tentado fugir, mas não resistiram e acabaram por cair ambos inanimados no chão, junto às camas onde dormiam.

Os idosos viviam sozinhos e foram encontrados de manhã por um dos filhos que reside numa casa ao lado daquela onde o casal habitou durante toda a vida. A investigação da Polícia Judiciária de Braga já afastou a hipótese de crime e aponta para um cenário de acidente.



O alerta foi dado por um dos filhos do casal, que estranhando o facto de os pais ainda não terem acordado, entrou na moradia. Deparou-se de imediato com os cadáveres no chão. Eram 09h20 quando o alerta foi dado às autoridades.



Os bombeiros da Taipas e uma equipa do INEM ainda foram mobilizados para o local do incêndio, mas à chegada logo perceberam que nada havia a fazer. O médico declarou logo os óbitos. O foco de incêndio começou no quarto onde José de Oliveira dormia. A cama e o colchão ficaram queimados. O ar dentro da casa era praticamente irrespirável devido ao intenso fumo, mas ninguém no exterior da habitação se apercebeu do incêndio, que terá começado durante a madrugada.



"Quando chegámos ao local entrou uma equipa de busca no interior da habitação. O incêndio já estava extinto, mas havia bastante fumo. Logo nos deparámos com os dois cadáveres", explicou ao CM Rafael Silva, comandante dos bombeiros voluntários das Taipas, que esteve no local. Os corpos foram retirados da habitação cerca das 12h45 e levados para o Gabinete Médico Legal de Guimarães.



Familiares em choque

Muitos familiares do casal de idosos acorreram ontem de manhã à moradia, em choque com a notícia da morte dos dois. Os filhos e os vários netos estavam visivelmente emocionados e inconsoláveis.



"Pessoas de bem"

O casal que ontem morreu era bastante conhecido nas Caldas das Taipas e muito estimado. Vários vizinhos e populares lamentavam ontem a morte trágica de "pessoas de bem".



Funerais por agendar

Os corpos podem ser entregues à família ainda hoje, depois de concluídas as autópsias. Os funerais devem realizar-se durante o fim de semana, mas ontem ainda não estavam agendados.