Fogo obriga à evacuação de aldeia de Melgaço

Lobiô Roussas foi evacuada por precaução.

15:55

O coordenador operacional municipal de Melgaço, Luís Matos disse este sábado à agência Lusa que, por precaução, foi decidida a evacuação do lugar de Lobiô Roussas devido ao incêndio que deflagrou este domingo de manhã em zona de mato.



De acordo com aquele responsável "o incêndio deflagrou cerca das 11h28 no lugar de Cavaleiro Alvo, freguesia e São Paio e foi potenciado pelas altas temperaturas e vento forte que se fazem sentir para a aldeia vizinha de Lobiô Roussas".



Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 15h41, o incêndio, que deflagrou às 11h28, no concelho de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, mobilizava 21 operacionais, oito viaturas dos bombeiros voluntários e sapadores florestais locais.