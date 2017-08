Incêndio lavra com intensidade na cidade nortenha.

19:18

Um fogo de grandes dimensões levou este sábado à evacuação do Parque Aquático de Amarante, obrigando também ao corte da A4, nos dois sentidos.



Fonte dos Bombeiros de Amarante revela ao CM que o fogo teve início pelas 15h24, tendo levado a as autoridades a mandar sair, por precaução, as centenas de pessoas que estavam no Parque Aquático. A auto-estrada também foi cortada.



Pelas 18h15, o fogo permanecia ativo e estava a ser combatido por dezenas de operacionais.



Segundo a página da Proteção Civil, pelas 19h22 estavam no local 70 operacionais, apoiados por 20 veículos e 2 meios aéreos.