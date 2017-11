Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo obrigou à retirada de 170 pessoas de comunidade espiritual em Odemira

Incêndio que deflagrou em São Martinho das Amoreiras foi dominado às 17h54.

Por Lusa | 20:29

Cerca de 170 pessoas foram esta sexta-feira deslocadas temporariamente da área de habitação, pertencente a uma comunidade espiritual, para uma zona segura, por precaução, na sequência de um incêndio no concelho de Odemira (Beja), informaram fontes dos bombeiros e da GNR.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que as pessoas foram deslocadas entre as 17h00 e as 18h30 para São Martinho das Amoreiras, tendo depois regressado aos locais de habitação, no Monte dos Folhados, não se registando feridos nem desalojados.



Segundo a mesma fonte, o alerta para um incêndio numa carpintaria, no Monte dos Folhados, foi dado às 15h23, tendo depois o fogo propagado para uma zona de eucaliptal, mato e medronheiros.



O fogo foi considerado dominado às 17h54, de acordo com o CDOS.



Foram mobilizados para o local 57 operacionais, apoiados por 20 veículos e uma máquina, de várias corporações de bombeiros do distrito de Beja, e elementos da AFOCELCA, um Agrupamento Complementar de Empresas, um helicóptero e a GNR.