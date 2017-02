Fogo suspeito deixa bar reduzido a cinzas

CM apurou, não existem ainda dados concretos que apontem para a prática de crime.



No entanto, a sucessão de fogos em bares de praia na Costa da Caparica deixa em aberto todas as possibilidades. Muitos dos estabelecimentos mostram instalações elétricas deficientes, o que torna as instalações dos bares mais propícias a fogos.



A Judiciária de Setúbal está atenta. Para já, ao que oapurou, não existem ainda dados concretos que apontem para a prática de crime.No entanto, a sucessão de fogos em bares de praia na Costa da Caparica deixa em aberto todas as possibilidades. Muitos dos estabelecimentos mostram instalações elétricas deficientes, o que torna as instalações dos bares mais propícias a fogos.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um incêndio cujas causas estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária de Setúbal destruiu ontem de manhã, por completo, o bar Meio Metro, na praia da Cabana do Pescador, na Costa da Caparica, em Almada. É a segunda vez que aquele estabelecimento comercial é arrasado pelas chamas nos últimos dez anos.O fogo deflagrou pelas 07h00 de ontem. Populares alertaram a Polícia Marítima do Comando de Lisboa, que rapidamente mobilizou para o local os bombeiros. Face à violência das chamas, foram chamados 28 operacionais e onze viaturas, das corporações de Cacilhas, Trafaria e Almada.O fogo foi extinto cerca das 08h30 e terminou com a destruição completa do bar Meio Metro, que funciona apenas no verão e, por isso, estava fechado desde meados de setembro de 2016. Rui Lemos, genro do proprietário do estabelecimento comercial, disse ao"não ser ainda possível quantificar os prejuízos causados pelo incêndio. Lá dentro estavam eletrodomésticos, mobiliário e outros objetos". "Em fevereiro de 2007, há dez anos, o meu sogro viu o bar destruído e teve de começar do zero. Agora não sei como será", acrescentou.