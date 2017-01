Fogo tira tudo a família

"Fizemos a proteção para evitar ainda danos maiores e, por isso, limitámo-nos, inicialmente, a confinar as chamas para não passarem para a outra casa. A moradia ficou em escombros. A família ficou sem nada", revelou o comandante.

A habitação, no rés do chão e primeiro andar, ficou completamente destruída. Quando os bombeiros chegaram ao local, mesmo no centro da vila de Mondim de Basto, no sábado à noite, a casa já estava tomada pelas chamas. A família, um casal com dois filhos menores, ficou desalojada.O incêndio terá começado numa salamandra no piso superior. Os moradores não estavam em casa quando deflagraram as chamas. "A habitação foi reconstruída há poucos anos e tem base sobretudo de madeira. À nossa chegada, o fogo estava muito intenso. O telhado ruiu e o soalho ardeu", descreveu aoLuciano Reis, comandante dos Bombeiros de Mondim de Basto - corporação que esteve no combate ao fogo durante quatro horas e meia.A principal preocupação da corporação foi evitar que as chamas se propagassem para a casa vizinha, que pertence a familiares do casal desalojado.