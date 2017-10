Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogos em Castro Daire e S. Pedro do Sul dados como dominados

Cerca de 170 operacionais permanecem no terreno a combater as chamas.

Por Lusa | 11:10

Os dois incêndios que lavravam no distrito de Viseu, desde a tarde de quinta-feira, foram dominados durante a madrugada desta sexta-feira, disse à agência Lusa fonte do Comado Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.



De acordo com a fonte, o incêndio que deflagrou às 13h45 de quinta-feira, na localidade de Passô, freguesia de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões, no concelho de S. Pedro do Sul, entrou em rescaldo às 02h15.



Já o fogo que começou às 15h06 de quinta-feira, na localidade de Carranqueira, freguesia de Pepim, no concelho de Castro Daire, entrou em rescaldo às 3h30 desta sexta-feira. Este incêndio chegou a obrigar ao corte da A24 entre os nós de Mamouros e de Carvalhal.



"Os meios continuam em vigilância no teatro de operações para evitar possíveis reacendimentos", informou ainda o CDOS de Viseu.



Por volta das 11h00, permaneciam no fogo de São Pedro do Sul 123 operacionais. No de Castro Daire, estavam 58 elementos, segundo informa o site da Proteção Civil.