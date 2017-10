Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogos nos distritos de Viseu e Braga são as maiores preocupações

Dois incêndios no distrito de Viseu e um em Braga/Guimarães requerem mais preocupação.

23:54

Cinco incêndios estão esta noite ativos no país, com os fogos que lavram em São Pedro do Sul e Castro de Aire, Viseu, e em Leitões, Braga, a serem as maiores preocupações, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil.



"Temos cinco incêndios ativos e três deles requerem mais preocupação, que são dois no distrito de Viseu e um em Braga/Guimarães. Reforçámos os meios ao fim do dia para tentar que sejam resolvidos durante a noite, com o cair da humidade", disse à Lusa Carlos Pereira, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), cerca das 23h30.



Segundo o mesmo responsável, em São Pedro do Sul, Viseu, as chamas, com uma frente ativa, estavam a ser combatidas por 176 operacionais e 56 viaturas, enquanto em Castro de Aire, também Viseu, o fogo, com três frentes ativas, era combatido por 218 operacionais, apoiados por 63 veículos.



O incêndio que lavra na localidade de Leitão, em Braga/Guimarães, com duas frentes, está a ser combatido por 94 operacionais, com 32 veículos.



"Não temos relato de qualquer dano em habitação, nem povoações evacuadas. Existem aldeias onde o incêndio andou por perto, mas não temos relato de qualquer tipo de incidente, nem com bens materiais, nem com residentes das aldeias ou localidades", afirmou.



Carlos Pereira disse ainda que existe a informação de dois bombeiros feridos, mas que foram considerados ligeiros.