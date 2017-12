Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Foi a minha sogra que me salvou do cativeiro”, revela vítima

Mãe de agressor libertou vítima, que trabalhou como drag queen, e deu-lhe dinheiro.

Por Liliana Rodrigues | 20.12.17

"Ele trancava todas as portas de casa por dentro e só ele tinha as chaves. Queimou toda a minha roupa e eu estava aterrorizado. Não tinha como fugir. Foram dois meses de terror", conta vítima.



É num misto de revolta e medo que André (nome fictício), de 48 anos, relatou ao CM o cativeiro a que esteve sujeito, entre agosto e outubro, às mãos do companheiro, de 46, com quem manteve uma relação homossexual durante quase 21 anos.



"Foi a minha sogra que me salvou. Abriu-me a porta de casa e deu-me 300 euros para eu poder fugir para casa da minha mãe. Ele está louco e é muito perigoso", relata o homem que trabalhou durante muitos anos como drag queen.



A vítima apresentou queixa na GNR de Vila Verde e espera ser ouvido pelo Ministério Público. "Ele tem de pagar pelo que fez. Foi muito violento, só consigo dormir com medicação", diz.



O casal vivia numa freguesia de Vila Nova de Gaia e André relata a custo as noites que passou trancado, às escuras, num pequeno anexo: "fiquei todo nu, ao frio, e ele colocou-me uma coleira de ferro ao pescoço que estava presa a uma corrente. Insultava-me e agredia-me. Violou-me várias vezes e dava-me socos enquanto me sujeitava a práticas sexuais horríveis".



A vítima garante que as agressões do companheiro - que vive das heranças familiares - se tornaram cada vez mais violentas. "Só pode estar sob efeito de alguma droga ou álcool. A mãe dele disse-me que o queria internar, mas não tem como o fazer", relatou.