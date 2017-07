Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fome, peste e guerra em Santa Maria da Feira

Recria reinado de D. Afonso IV e transforma centro histórico em povoação do século XIV.

09:41

A Viagem Medieval de Santa Maria da Feira arranca na quarta-feira e é dedicada, este ano, aos tempos de fome, peste e guerra do reinado de D. Afonso IV, o Bravo.



A tradicional iniciativa que atrai milhares de visitantes de todo o País vai transformar 33 hectares do centro histórico da cidade, com cenários, figurantes, espetáculos, tabernas, mercados, atividades e música característicos do século XIV.



"Organizámos o espaço em cinco grandes núcleos que funcionam como roteiros: castelo, convento, mata das Guimbras, terreiro e feira franca", explicou o diretor-geral do evento, Paulo Sérgio Pais.



O recinto terá mais de 20 áreas temáticas, das quais nove com entrada paga adicional. O acesso ao recinto faz-se mediante a aquisição de uma pulseira livre-trânsito ou bilhete diário, como sempre.



Segundo o diretor-geral, foi definido "um conjunto de personagens relevantes para a edição de 2017", e criado um guião para cada uma. "Vão deambular pela feira a interagir com as pessoas, como se fossem figuras reais a relacionarem-se com o povo", disse Paulo Sérgio Pais.



Haverá ainda três grandes espetáculos, no terreiro entre o rio Cáster e a mata das Guimbras. O ‘Formosíssima Maria’ será levado à cena todos os dias às 18h00 e retrata a visita em que a rainha de Castela pediu ajuda a D. Afonso IV, seu pai.



Já ‘Pedro e Inês’, sempre às 21h30, recupera o romance trágico de Inês de Castro com D. Pedro I. ‘Aliança Hispânica’ é apresentado às 23h30 e revela como Portugal, Castela e outros reinos lutaram com os sarracenos.



Ao todo, a Viagem Medieval conta com 400 voluntários e 70 coletividades.