"Fomos nós que cortámos a fita que tinha à volta do pescoço"

A mesma fonte adiantou que "o suspeito, ao se aperceber de que estava iminente a intervenção da polícia na sua habitação, tentou asfixiá-la com uma fita de plástico".Paulo Roque "regressou, muito provavelmente, a casa ainda esta noite. Estão a decorrer diligências para reconstituir todo o percurso feito pelo autor e pela vítima", conta Vítor Paiva. "A casa e outros locais foram monitorizados por nós. Esteve sempre sob o nosso controlo", acrescenta.A PJ percebeu que o suspeito estava no interior da habitação, em Azinheira de Barros, no concelho de Grândola, e acabou por detê-lo cerca das 7h00 de hoje."Desde o primeiro momento não descartámos nenhuma possibilidade. Enfrentámos o problema em várias frentes na tentativa de resgatar a senhora com vida", disse Vítor Paiva aoA mulher, Anabela, estava desaparecida desde o início desta semana na zona de Grândola. Paulo Roque também desapareceu na mesma altura.Foi encontrada, esta sexta-feira, na casa do ex-companheiro em estado grave. A mulher foi assistida no local por uma equipa do INEM e foi transportada para o hospital de Santa Maria em Lisboa.A investigação do caso estava a ser efetuada pela PJ de Setúbal, depois do desaparecimento da mulher ter sido participado no Destacamento Territorial de Grândola da GNR.