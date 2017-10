Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Fomos todos engolidos por chamas”

Emoção marca cerimónias fúnebres de irmãos que perderam a vida ao tentarem salvar uma vacaria.

Por Mário Freire | 01:30

"Fomos todos engolidos pelas chamas", conta ao CM Fernando Pires, ao lembrar os momentos de terror que viveu quando o carro em que seguia com a sogra foi cercado pelas chamas numa estrada em Vila Nova, Oliveira do Hospital.



"Senti que ia morrer ali", recorda, depois do funeral dos dois sobrinhos, João Costa, 29 anos, e Paulo Costa, de 34, realizado ontem, no dia em que o número de vítimas mortais da tragédia subiu para 44, na sequência da morte de uma mulher que estava internada em Coimbra.



Rodeado pelo fogo, Fernando Pires não conseguiu prosseguir viagem, só teve tempo de inverter a marcha e regressar a casa da sogra de onde tinha acabado de fugir, com medo do fogo. Ficaram ali isolados durante 12 horas, sem água, sem eletricidade e sem comunicações: "Foi dramático. Foram horas de desespero, sem saber nada da família".



Quando conseguiu regressar a casa, no centro da aldeia, confirmaram-se as piores notícias: Os dois sobrinhos tinham morrido ao tentarem salvar a vacaria da família. Um deles ainda tentou pedir ajuda a um tio, por telemóvel, mas a chamada caiu. O familiar atendeu, mas ninguém falou.



A tragédia aconteceu na mesma estrada onde Fernando Pires esteve cercado pelo fogo. Os funerais dos dois irmãos ficaram marcados por momentos de grande emoção. A tia, Dina Pires, foi uma das primeiras pessoas a encontrar os corpos.



A imagem não lhe sai da cabeça. "É um futuro completamente negro", lamenta Dina Pires, ao lembrar que um dos sobrinhos deixa dois filhos menores. Ontem, realizaram-se mais cinco funerais de vítimas de fogos em Oliveira do Hospital.



Judiciária tem perfil de 600 incendiários

A ministra da Justiça classificou de "notável" o trabalho da PJ na resolução dos crimes de incêndio florestal, avançando mesmo que a Polícia Judiciária já analisou "600 perfis" de incendiários, o que permite "uma grande aproximação relativamente àquilo que são as pessoas que normalmente praticam estes atos".



Tal tem ajudado "na deteção e prevenção" deste tipo de crime.



Crime organizado fora dos fogos

Não temos detetado crime organizado subjacente a estas práticas criminosas", revelou Almeida Rodrigues, diretor nacional da PJ.



"Detetámos várias razões para o cometimento destes crimes desde vingança, alcoolismo e também pessoas com fascínio pelo fogo", disse. As profissões são variadas: madeireiros, bombeiros, pastores, agricultores.



Menor ateia fogo com guardanapo

Um menor de 14 anos foi identificado pela Polícia Judiciária por ter ateado um incêndio florestal no Fundão. O incêndio ocorreu às 16h00 do dia 4 deste mês, num terreno adjacente ao Pavilhão Desportivo Municipal do Fundão.



De acordo com a PJ, na altura o suspeito encontrava-se acompanhado de outros três jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos. Confessou ter ateado o fogo por meio de chama direta num guardanapo de papel que seguidamente lançou para a zona de mato.



"Senhor Presidente, ajude a reconstruir a minha casa"

"Senhor Presidente, venha ver como ficou a minha casa. Só ficaram as paredes e a roupa que tinha no corpo. Ajude-me a reconstruir a casa". O pedido emocionado de Maria da Conceição Fernandes, de 70 anos, residente em Vila Ruiva, Nelas, espelha o sentimento geral dos milhares de pessoas que sofreram prejuízos com os incêndios de domingo e segunda-feira.



Marcelo Rebelo de Sousa visitou ontem 12 dos 15 feridos que se encontram ainda internados no Hospital de Viseu, deu ânimo aos autarcas, agradeceu aos bombeiros pelo trabalho feito e confortou pessoas que perderam familiares nos incêndios. Percorreu zonas afetadas de Viseu, Nelas, Seia e Carregal do Sal.



"Esta gente precisa de ter esperança", referiu Marcelo, que hoje, depois da tomada de posse do novo MAI, vai para a Sertã, Pampilhosa da Serra e Arganil.