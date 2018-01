Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foragido agride GNR e rouba-lhe a arma

Condutor não respeitou a ordem de paragem da patrulha e acabou por fugir. Caso aconteceu em Castelo Branco.

Por Alexandre Salgueiro e Tiago Virgílio Pereira | 01:30

Uma carrinha Ford Transit circulava esta quarta-feira junto à rotunda dos Maxiais, em Castelo Branco, quando, pelas 11h00, foi mandada parar por uma patrulha da GNR, numa ação de fiscalização.



O condutor, que não terá carta de condução, não respeitou a ordem e de imediato a GNR começou uma perseguição durante cerca de três quilómetros. Numa zona de curva o condutor despistou-se. E saiu a correr. Um militar foi no seu encalce e apanhou-o – mas os outros ocupantes agrediram-no à pedrada na cabeça.



O homem que seguia ao volante voltou a fugir, mas desta vez com a arma de serviço do militar da GNR, que conseguiu roubar. Na noite de quarta-feira, continuava a monte, a ser procurado.



"Vi o GNR ensanguentado e com um pano na cabeça. Fui buscar Betadine e compressas para substituir as que tinha", conta ao CM Teresa Peres. A enfermeira aposentada garantiu ainda ter ouvido "troca de tiros". O militar ferido, de 52 anos, foi encaminhado para o hospital. Já teve alta e hoje regressa ao serviço.



O outro militar conseguiu deter os quatro ocupantes que seguiam na carrinha. Três mulheres e um homem. "Uma menor de 15 anos e um homem de 24 foram libertados, porque percebemos que não foram os agressores. Detidas ficaram duas mulheres, de 37 anos, que hoje serão presentes a um juiz", avançou fonte da GNR de Castelo Branco. Logo depois do acidente e troca de tiros começou uma caça ao homem para tentar localizar o condutor da viatura.



A GNR montou uma musculada operação no terreno e foi alargando a área de atuação. Mais tarde, a PJ de Coimbra também se juntou à investigação. As buscas continuaram até à noite. Ao fecho deste edição, não havia qualquer pista sobre o paradeiro deste homem que está armado e "é perigoso".