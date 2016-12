Foragido capturado quando ia tomar café

Jorge Castilho fugiu no dia 20 de julho, aproveitando uma desatenção da empresária que explora o bar da cadeia. A mulher deixou a chave na ignição da viatura facilitando assim a fuga do recluso. A carrinha, uma Peugeot 508, foi recuperada no dia da fuga, em Lourosa. Segundo a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, nada fazia supor que Jorge tentasse fugir, uma vez que já tinha usufruído de seis precárias e sempre regressara à prisão. Na altura foi aberto uma processo de inquérito para perceber a evasão.

Cinco meses depois de se ter evadido do Estabelecimento Prisional de Custoias, Jorge Castilho foi capturado pela GNR quando se preparava para tomar o pequeno- -almoço numa pastelaria em Lobão, Santa Maria da Feira. O homem, que cumpria uma pena de quatro anos e meio por furtos, entre outros crimes, escapou da cadeia na carrinha da empresária que explora o bar.Durante meses, Jorge Castilho, de 34 anos, tentou passar despercebido, mas. com o passar do tempo e pensando que a GNR deixara de o procurar, começou a sair de casa e passou a ser visto na zona onde sempre as autoridades acreditaram que estaria escondido.Ontem de manhã, quando o foragido se dirigia à pastelaria para tomar o café, tinha à espera os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Santa Maria da Feira. Jorge Castilho não ofereceu resistência e foi levado de volta para a cadeia, onde irá cumprir o que lhe resta da pena.