Foragido integra gang para fazer 50 assaltos

Operação da GNR no bairro do Olival, durante a manhã desta quarta-feira, resultou em seis detenções





O gang, com idades entre os 20 e os 64 anos e que era investigado desde 2015, atuava nos distritos do Porto e de Aveiro. Serão hoje presentes a um juiz de instrução para aplicação das medidas de coação.



Nas 44 buscas – 39 delas domiciliárias – foram encontrados dezenas de bens furtados, incluindo LCD, órgãos eletrónicos, 150 jantes de automóveis, máquinas industriais, motorizadas elétricas e até uma máquina de cortar fiambre. Entre as armas de fogo apreendidas há pistolas e caçadeiras de canos serrados. Foram ainda apanhadas 20 armas brancas como catanas e sabres. O grupo terá assaltado recentemente uma creche e é suspeito de ataques às juntas do Olival e de Seixezelo, Gaia, de onde levaram os cofres.

Bernardo Monteiro Roxílio, 35 anos, estava foragido às autoridades há três anos, depois de ter sido levado à Justiça e condenado a pena de prisão efetiva por furto qualificado.O suspeito é um dos seis homens detidos, esta quarta-feira de manhã, numa megaoperação da GNR, no bairro do Olival, em Vila Nova de Gaia. O gang agora desmantelado terá feito 50 furtos em empresas, armazéns e juntas de freguesia. Foram apreendidos vários milhares de euros em artigos que tinham sido roubados e 31 armas.As ações policiais começaram logo às 07h00 e contaram com mais de 300 militares que cercaram o bairro do Olival e que se deslocaram ainda a mais duas casas, uma em Matosinhos e outra em Santa Maria da Feira.