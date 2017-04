Foragido volta a provocar Justiça

Fugitivo de Caxias publica vídeo a provocar autoridades





O caso está a ser investigado pela PJ, que tenta em simultâneo descobrir o paradeiro do fugitivo e se, de facto, foi ajudado por guardas. De acordo com Mateus Dias, presidente do Sindicato das Chefias da Guarda prisional, "há duas investigações em curso, uma da DGRSP e outra do MP/PJ e aguardamos pelo resultado para perceber de facto o que se passou".

Quase dois meses depois de ter escapado da cadeia de Caxias, Joaquim Bitton Matos voltou a surgir na internet para provocar as autoridades policiais e, em particular, a ministra da Justiça. Desta vez, o luso-israelita surge como protagonista de um vídeo onde pergunta qual é o caminho para Caxias. As imagens são complementadas com um comentário irónico: "De regresso a casa!""Com todo o respeito, senhora ministra, permita-me esta dedicatória especial", escreveu o foragido na sua página do Facebook na madrugada de ontem. E logo a seguir colocou um vídeo onde surge a voar ao lado de um carro, pedindo informações sobre o melhor caminho para chegar a Caxias.O foragido, que no fim de semana passado confessou aoter dado 100 mil euros a quatro guardas da cadeia de Caxias que lhe abriram caminho à fuga, não respondeu ontem às questões colocadas pelo. Por explicar fica como foi feito o vídeo e porque razão surge um colete da polícia no banco do passageiro. Da mesma forma, tudo parece indicar que Matos teve a ajuda de outras pessoas para gravar a cena, um pormenor que pode vir a ser averiguado.