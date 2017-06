Foram nomeadas 30 chefias da Proteção Civil 74 dias antes de Pedrógão

O Ministério da Administração Interna (MAI) publicou em Diário da República 30 despachos de nomeação de chefias para a Autoridade Nacional de Proteção Civil em apenas quatro dias, entre 31 de março e 3 de abril de 2017, 74 dias antes da tragédia em Pedrógão que matou 64 pessoas, escreve a revista SÁBADO.

Pelo menos 12 das nomeações tratam-se de reconduções de chefias ao mesmo posto, por a comissão de serviço estar a terminar, havendo também três promoções de segundos comandantes que passaram a comandante, no mesmo Comando Distrital. As restantes nomeações correspondem a mudanças na estrutura da ANPC.

A grande maioria dos novos nomeados já tinha ligação anterior à Proteção Civil, mas nalguns casos não se verifica qualquer vínculo.

"O novo Comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda (CDOS) é, de acordo com o currículo oficial, professor do ensino básico e secundário e bombeiro no Corpo de Bombeiros de Pinhel; o 2º Comandante do CDOS do Porto é "Comandante de Bombeiros desde 2007" (não refere onde) e formador da Escola Nacional de Bombeiros em Salvamento e Desencarceramento; o 2º Comandante Operacional de CDOS de Leiria era advogado e comandante dos Bombeiros de Alcobaça; o comandante do CDOS de Viseu era o comandante dos bombeiros voluntários de Carregal do Sal; o 2º Comandante Operacional do CDOS de Viana do Castelo era "enfermeiro no serviço de urgência básica de Ponte de Lima desde 2002" e aponta vários cursos de combate a incêndios; e o comandante do CDOS de Viana do Castelo, de 34 anos, cujo despacho de nomeação não explicita nenhuma experiência profissional (na ANPC ou outra) nem de comando operacional, tem a licenciatura em Desporto e Lazer pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo e vários cursos de formação da Escola Nacional de Bombeiros", explica a SÁBADO, que destaca que Augusto Vidal Leite não foi nomeado 2.º comandante distrital de Aveiro porque os comandantes de 25 corporações do distrito argumentaram que tinha falta de experiência.

Ainda assim, nas novas nomeações surgem outros casos em que a ausência de experiência no órgão não foi impeditiva.

