Força Aérea com mais verba para combustíveis em 2018

O Governo autorizou ainda quase 10 milhões de euros para o processo de venda dos F16 à Roménia.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:40

O Governo reforçou a verba de combustíveis para os aviões da Força Aérea, para 2018, após este ano o ramo ter sentido dificuldades orçamentais, obrigando à antecipação de verbas.



Foi ontem publicada a autorização, pelo Conselho de Ministros, do gasto de 16 563 109, 75 euros, sem IVA, (foram 15 774 390,24 este ano) em combustíveis para as bases 5 (Monte Real), 6 (Montijo) e 11 (Beja). O Governo autorizou ainda quase 10 milhões de euros para o processo de venda dos F16 à Roménia, verba que será recuperada no negócio.