Força Aérea deteta 182 ilegais que tentavam chegar a Espanha

Intervenção decorreu no âmbito da Operação INDALO17, da agência FRONTEX, a decorrer no mar Mediterrâneo.

Por J.C.R. | 08:22

Uma aeronave C-295M da Força Aérea Portuguesa (FAP) detetou no sábado dez embarcações com um total de 182 migrantes que tentavam chegar ilegalmente a Espanha.



A intervenção decorreu no âmbito da Operação INDALO17, da agência FRONTEX, a decorrer no mar Mediterrâneo.



Após o avistamento, os militares portugueses guiaram os meios de salvamento espanhóis, que intercetaram os 182 migrantes que se preparavam para entrar na Europa.



A FAP participa nesta operação até ao final de novembro.