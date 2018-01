Helicópteros usados para transportar feridos de Tondela

A Força Aérea Portuguesa foi ativada para ajudar no transporte de feridos do incêndio de Tondela.



Segundo confirmaram os militares numa publicação no Facebook, a Esquadra 751 utilizou um helicóptero EH-101 para fazer o transporte das vítimas. A bordo seguiam, igualmente, "equipas médicas da Força Aérea e do INEM".



Também o INEM teve de utilizar meios aéreos para transportar vítimas. Um desses aparelhos foi filmado a abandonar o Estadio João Cardoso, em Tondela, rumo a um dos hospitais que receberam os feridos deste incêndio.

Segundo confirmou ao CM o diretor clínico do Hospital de Viseu, 16 pessoas tiveram de ser transportadas de Tondela para outros hospitais. Cinco foram para o Hospital Univeritário de Coimbra, dois foram para o Hospital de Santo António, no Porto, três para o São João, também na Invicta, dois para o Santa Maria, em Lisboa, dois para o São Francisco Xavier, também na capital, e um para o Hospital da Prelada. Durante a madrugada, um menor de 15 anos foi levado para o Hospital da Estefânia, em Lisboa.



Recorde-se que pelo menos oito pessoas morreram na sequência de um incêndio que deflagrou num edifício em Vila Nova da Rainha, em Tondela, durante um torneio de sueca.