Força jovem estudante a sexo de faca apontada

Rapariga de 18 anos foi ameaçada de morte e obrigada a entrar no carro de predador sexual.

Uma faca apontada ao corpo e ameaças de morte paralisaram a vítima de 18 anos e fizeram-na entrar no carro do predador sexual, de 24 anos, na noite de Carnaval, em Benfica, Lisboa. O pesadelo da jovem só terminou no dia seguinte - após horas de sequestro dentro da casa do agressor.



A estudante foi obrigada a despir-se e a fazer pelo menos duas vezes sexo oral ao agressor. A jovem foi depois abandonada num local ermo junto à Escola Superior de Música. Pediu depois ajuda na esquadra da PSP de Benfica, completamente em pânico. Apresentou queixa e o caso foi entregue à Polícia Judiciária de Lisboa. A vítima foi levada ao Instituto Nacional de Medicina Legal para serem realizadas perícias médicas.



Ao que o Correio da Manhã apurou, o agressor – ainda à solta – há muito que é conhecido das autoridades, nomeadamente pelo ‘modus operandi’. O carro que conduz é visado noutras investigações da polícia por perseguição a jovens, em especial durante a noite. A vítima já foi ouvida pelos investigadores da PJ de Lisboa e contou o terror que viveu às mãos do homem que a obrigou a entrar no carro e a levou para casa.



Pai sofre acidente a caminho de Lisboa

Depois de ter ido à esquadra da PSP pedir ajuda, a jovem ligou aos familiares que vivem no Centro do País. O pai da vítima teve um acidente de viação quando se dirigia para Lisboa depois de saber que a filha tinha passado por um autêntico pesadelo ao longo de várias horas.



A jovem estava bastante debilitada quando se dirigiu aos agentes que estavam na esquadra da PSP de Benfica e lhes implorou por ajuda. Foi depois levada para o hospital.