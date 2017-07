Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Força mulher do sobrinho a sexo oral

Utilizou uma arma branca para concretizar a violação.

Por João Mira Godinho | 09:33

A Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção de um homem por violação. O detido é suspeito de ter forçado a mulher do sobrinho a manter com ele sexo oral, com recurso a uma arma branca.



A violação aconteceu no início desta semana, na zona de Portimão, onde a família reside. O homem, de 44 anos, numa altura em que estava sozinho com a mulher, de 39, pegou numa faca e encostou-a ao pescoço da vítima. Depois, sob ameaça, obrigou-a à prática de sexo oral.



A mulher acabou por denunciar a situação e o caso foi comunicado às autoridades, com a investigação a ficar entregue ao Departamento de Investigação de Portimão da PJ. O homem foi detido no final do dia de terça-feira, acusado do crime de violação.



Estava ontem à espera de ser presente a tribunal, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.



PORMENORES

Tentam violar mulheres

Duas mulheres, de 25 e 29 anos, foram alvo de tentativa de violação, no início de julho, em Faro e Olhão, no espaço de três dias. As mulheres conseguiram escapar aos atacantes mas uma, agredida a soco, teve de receber tratamento hospitalar.



Abusa de primo menor

No final de junho, um homem, de 44 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, também na zona de Portimão, por abusar sexualmente de um primo de 6 anos. O menino contou o caso à avó, que alertou as autoridades. Ficou em prisão preventiva.