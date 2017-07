Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Força paciente a sexo no hospital

Médico de 61 anos foi suspenso e responde por coação sexual.

Por Francisco Manuel | 01:30

O médico Fernando Rocha, pneumologista no Hospital de Oliveira de Azeméis, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de coação sexual sobre uma paciente, durante uma consulta na unidade de saúde. O caso remonta a 22 de agosto do ano passado. O clínico foi suspenso preventivamente pela administração do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga.



Tudo terá acontecido durante uma consulta, na qual o médico ordenou à doente que levantasse a t-shirt e o sutiã para a auscultar, devido a suspeitas de um problema nos pulmões. Segundo a acusação, a que o CM teve acesso, Fernando Rocha, de 61 anos, terá apalpado os seios à vítima e beijou-a à força. "Apanhada desprevenida", a vítima "ficou sem reação", refere a acusação. "Ó doutor, o que está a fazer?", questionou. "Eu tenho um compromisso", acrescentou, já em desespero.



"Sinto uma atração por ti. Eu já era para ter feito isto há mais tempo, mas não tive coragem", terá respondido o médico, que também tem um consultório no centro da cidade. Apesar da reação da vítima, insistiu e voltou a puxá-la para ele, tentando que a mulher lhe tocasse nos genitais, indica o MP.



Quando largou a doente, deu-lhe um toque para o telemóvel, para que registasse o número, e pediu-lhe para ir ao consultório dele, na sexta-feira seguinte.



Ouvido pelo MP, Fernando Rocha negou os factos - como fez no processo interno do hospital. O médico foi constituído arguido e aguarda julgamento em liberdade.