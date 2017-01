Forças de segurança unidas na solidariedade

O próximo torneio solidário será realizado em março e destina-se a ajudar David Peixoto, agente da Esquadra de Intervenção e Fiscalização da PSP, no Porto, que sofre de esclerose lateral amiotrófica. Será no parque dos Lagidos, em Macieira da Maia, Vila do Conde - freguesia que tem apoiado o FSU.



Já Renato Lima, elemento da investigação criminal na PSP de Matosinhos, diz que o FSU consegue "canalizar a vontade de fazer desporto para uma causa". Recorda que o grupo nasceu em 2007 "para participar em torneios de forças de segurança", mas foi "juntando a solidariedade ao futsal e futebol".

São agentes da PSP, militares da GNR e elementos da segurança privada e, desde 2014, já organizaram 12 torneios solidários de futsal, entre outras iniciativas, para ajudar colegas, mas também famílias anónimas que passam por dificuldades. Foram-se juntando ao longo dos anos em nome da solidariedade e criaram o Forças de Segurança Unidas (FSU). Têm agora o sonho de criar uma associação no Grande Porto."Como ainda não somos uma associação formalmente constituída, é mais difícil garantir apoios para as nossas iniciativas. O único objetivo é ajudar quem precisa e garantir maior visibilidade para os eventos. Só damos uns chutos na bola, mas sempre a pensar nas pessoas", disse ao CM Bruno Silva, um dos fundadores do grupo.João Pereira, militar da GNR em Vila do Conde, é um dos elementos do FSU. "É de louvar o que tem sido feito e não o fazemos por interesse próprio, mas para o benefício de outras pessoas, como é, aliás, o objetivo das próprias forças de segurança a que pertencemos", referiu.