Formação de gelo corta estradas no distrito de Viseu

Estradas Municipais 533 e 533-1, em Resende, estão interditas à circulação.

12:33

A Estrada Municipal 533, no sentido Rossas - Resende, e a Estrada Municipal 533-1, sentido Talhada - Resende, estão cortadas ao trânsito devido à formação de gelo, no concelho de Resende, distrito de Viseu.



O aviso é do Comando Territorial da GNR de Viseu que recomenda a utilização de outras vias alternativas.