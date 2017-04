Fortaleza ao abandono vai ser concessionada

"É uma ótima solução, a recuperação para fins turísticos", considera Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão, adiantando que o atual estado de degradação do imóvel acarreta um "problema de segurança e imagem".



"A fortaleza é uma marca de Portimão, mas, neste momento, é uma marca negativa", diz a autarca, que acredita que haverá interessados na concessão, até porque no passado "vários empresários se dirigiram à câmara para saber o que tinham de fazer para se candidatar à exploração do imóvel".



A Fortaleza de Santa Catarina, o principal ex-líbris da Praia da Rocha (Portimão), está votada ao abandono e em estado de degradação. Após anos de indefinição sobre o que fazer com o monumento, o Estado decidiu agora avançar com a sua concessão a privados, que, em contrapartida, ficarão obrigados a realizar as obras de recuperação, apurou oO Turismo de Portugal confirmou aoque a fortaleza "foi recentemente selecionada para integrar o projeto Revive" - criado pelo Governo com a finalidade de abrir ao investimento privado, para fins turísticos, património público que está sem utilização.Esta entidade esclarece que "a recuperação do imóvel ficará a cargo da entidade à qual for atribuída a concessão por concurso público e deverá respeitar as condições que vierem a ser estabelecidas". O período da concessão não está definido, mas aponta para 30 a 50 anos.